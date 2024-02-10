Сетка турнира WTA-1000 в Дохе, где сыграют Рыбакина, Касаткина, Калинская и Свёнтек

В воскресенье, 11 февраля, в столице Катара Дохе стартует хардовый турнир категории WTA-1000, в котором примут участие россиянки Дарья Касаткина (14-я ракетка мира), Людмила Самсонова (15), Вероника Кудерметова (16), Екатерина Александрова (19), Анастасия Потапова (27), Анастасия Павлюченкова (34) и Анна Калинская (40). Стала известна основная турнирная сетка соревнований.

Дарья Касаткина, посеянная на турнире под 11-м номером, встретится в первом раунде с Анастасией Павлюченковой. Людмила Самсонова (12-й посев) сыграет с 38-й ракеткой мира канадкой Лейлой Фернандес. Вероника Кудерметова (13-й посев) и Екатерина Александрова (14-й посев) встретятся с квалифаерами турнира, которые определятся позднее. Соперником Анастасии Потаповой станет посеянная под девятым номером Барбора Крейчикова из Чехии (12-я в рейтинге WTA), получившая на турнире уайлд-кард Анна Калинская сыграет с другой чешской теннисисткой — 78-й ракеткой мира Каролиной Плишковой.

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) посеяна в Дохе под третьим номером и стартует сразу со второго круга, как и два первых номера посева — лидер классификации WTA Ига Свёнтек из Польши и третья ракетка мира американка Кори Гауфф.