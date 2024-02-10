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«Хаддад-Майя ничего не отдавала мне просто так». Касаткина — о полуфинале Абу-Даби

«Хаддад-Майя ничего не отдавала мне просто так». Касаткина — о полуфинале Абу-Даби
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, 14-я ракетка мира, высказалась о своей победе в матче полуфинала турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) над 13-й ракеткой мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя. В этой встрече россиянка победила в трёх сетах на тай-брейке со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:2).

«Беатрис — замечательный боец, один из лучших в туре. Её уровень отдачи на корте просто невероятен. Она ничего не отдавала мне просто так. Победу пришлось заслужить своей работой», — сказала спортсменка в интервью на корте.

Отметим, что Дарья Касаткина впервые одержала победу над Беатрис Хаддад-Майя: ранее спортсменки играли друг с другом дважды, победа оставалась за бразильянкой.

В финале турнира россиянка встретится либо с пятой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной, либо с 15-й ракеткой мира из России Людмилой Самсоновой.

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