Ана Богдан вышла в финал турнира в Клуж-Напоке, переиграв Жаклин Кристиан

65-я ракетка мира, румынская теннисистка Ана Богдан вышла в финал турнира категории WTA-250 в городе Клуж-Напока (Румыния).

В полуфинальном матче она обыграла свою соотечественницу Жаклин Кристиан, занимающей 81-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч, продолжавшийся 2 час 50 минут, завершился победой Богдан 6:3, 3:6, 6:4. Богдан выполнила шесть подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Кристиан пять эйсов, четыре двойных ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В финале спортсменка сыграет с победителем противостояния Хэрриет Дарт (Великобритания, 103) — Каролина Плишкова (Чехия, 78).