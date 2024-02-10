Ана Богдан вышла в финал турнира в Клуж-Напоке, переиграв Жаклин Кристиан
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65-я ракетка мира, румынская теннисистка Ана Богдан вышла в финал турнира категории WTA-250 в городе Клуж-Напока (Румыния).
В полуфинальном матче она обыграла свою соотечественницу Жаклин Кристиан, занимающей 81-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч, продолжавшийся 2 час 50 минут, завершился победой Богдан 6:3, 3:6, 6:4. Богдан выполнила шесть подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Кристиан пять эйсов, четыре двойных ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
Клуж-Напока. 1/2 финала
10 февраля 2024, суббота. 16:10 МСК
65
Ана Богдан
А. Богдан
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|3
|6
|
|6
|4
81
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
В финале спортсменка сыграет с победителем противостояния Хэрриет Дарт (Великобритания, 103) — Каролина Плишкова (Чехия, 78).
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