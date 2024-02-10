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Ана Богдан вышла в финал турнира в Клуж-Напоке, переиграв Жаклин Кристиан

Ана Богдан вышла в финал турнира в Клуж-Напоке, переиграв Жаклин Кристиан
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65-я ракетка мира, румынская теннисистка Ана Богдан вышла в финал турнира категории WTA-250 в городе Клуж-Напока (Румыния).

В полуфинальном матче она обыграла свою соотечественницу Жаклин Кристиан, занимающей 81-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч, продолжавшийся 2 час 50 минут, завершился победой Богдан 6:3, 3:6, 6:4. Богдан выполнила шесть подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Кристиан пять эйсов, четыре двойных ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

Клуж-Напока. 1/2 финала
10 февраля 2024, суббота. 16:10 МСК
Ана Богдан
65
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 4
         
Жаклин Кристиан
81
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

В финале спортсменка сыграет с победителем противостояния Хэрриет Дарт (Великобритания, 103) — Каролина Плишкова (Чехия, 78).

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