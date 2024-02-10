Самсонова в трёх сетах проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Людмила Самсонова, 15-я ракетка мира, не смогла пробиться в финал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В своём матче полуфинала спортсменка в трёх сетах проиграла пятой ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной. Встреча завершилась со счётом 0:6, 6:4, 2:6.
Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время Людмила Самсонова выполнила шесть эйсов, реализовала два брейк-пойнта из трёх и допустила семь двойных ошибок. На счету Елены Рыбакиной — девять подач навылет, 6 реализованных брейк-пойнтов из 15 и одна двойная ошибка.
За победу на турнире Елена Рыбакина поборется с 14-й ракеткой мира из России Дарьей Касаткиной. Это будет пятая личная встреча теннисисток на корте, в предыдущих четырёх у них ничья по победам: казахстанка была сильнее в Абу-Даби — 2021 и Монреале — 2023, а россиянка побеждала в Остраве — 2020 и Сан-Хосе — 2022.
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