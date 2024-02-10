Каролина Плишкова обыграла Дарт и вышла в финал турнира WTA-250 в Румынии

78-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в финал турнира категории WTA-250 в городе Клуж-Напока (Румыния).

В полуфинальном матче она обыграла британку Хэрриет Дарт, занимающую 103-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч, продолжавшийся 1 час 24 минуты, завершился уверенной победой чешки в двух сетах — 6:3, 6:3. Плишкова выполнила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Дарт также два эйса, шесть двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

В финале спортсменка встретится с представительницей Румынии Аной Богдан (65-я ракетка мира).