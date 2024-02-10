Жабер: колено беспокоит меня давно, на одних турнирах с ним всё хорошо, на других — нет

Шестая ракетка мира Онс Жабер прокомментировала поражение в 1/4 финала турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я не чувствовала себя готовой на все сто, колено всё ещё даёт о себе знать.

Это просто был не мой день. Я пыталась бороться, чтобы пройти дальше, но, когда тебе противостоит такая невероятная теннисистка, как Беатрис, сопротивляться довольно сложно. Я сделала всё, что могла, пыталась сконцентрироваться и просто играть в свою игру, но, к сожалению, у меня ничего не вышло.

Колено беспокоит меня уже давно: на одних турнирах с ним всё в порядке, на других — нет. Оно напоминало о себе всю последнюю неделю. Обычно на тренировках мне удаётся с этим справиться, но во время матчей это немного сложнее.

Конечно, я разочарована, потому что я постепенно возвращала свою игру и хорошо себя чувствовала, а такие травмы совсем не помогают. Сейчас главное — найти решение, чтобы не проседать по уровню, и, надеюсь, у меня это получится», — приводит слова Жабер The National News.

Напомним, в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) Жабер уступила 13-й ракетке мира Беатрис Хаддад-Майе. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу бразильянки.