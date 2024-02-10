Рыбакина: стиль игры Касаткиной сильно отличается, к нему нелегко привыкнуть

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, пятая ракетка мира, высказалась о своей сопернице в финале турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) — россиянке Дарье Касаткиной, 14-й ракетке мира.

«В финале хочется победить и сделать всё возможное для этого. Но несмотря ни на что, эта неделя для меня уже сложилась прекрасно. Завтра я попробую просто получать удовольствие от тенниса.

Мы несколько раз встречались с Дарьей, и каждая игра была сложной и напряжённой. Её стиль игры сильно отличается, и к нему нелегко привыкнуть, моя работа ног должна быть на высоком уровне. Постараюсь быть агрессивной во время финала», — приводит слова Рыбакиной ТАСС.

Напомним, финал в Абу-Даби — пятый личный матч Рыбакиной и Касаткиной, в предыдущих четырёх встречах у спортсменок ничья по победам — 2:2.