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Монфис прокомментировал свою дисквалификацию с турнира UTS в Осло

Монфис прокомментировал свою дисквалификацию с турнира UTS в Осло
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Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал свою дисквалификацию с турнира UTS в Осло (Норвегия). В субботу, 10 февраля, спортсмена отстранили от соревнований из-за случайного нанесения травмы супервайзеру турнира Стефану Апостолу.

«Хочу рассказать всем, что случилось на турнире UTS в Осло. Как говорится в сообщении, поступившем непосредственно от организаторов, с моей стороны не было никакого злого умысла или негатива. Ни обиды, ни насилия.

Однако во время наших шуток в раздевалке Стефан, к сожалению, получил травму. В мои намерение никогда не входило причинять боль или вред, и, к счастью, Стефан это знает. Люди, которые со мной знакомы, знают, что это не в моём характере.

Мы со Стефаном пожали друг другу руки и пошли дальше.

Дисквалификация создаёт впечатление, что за кулисами произошла какая-то ссора или проблема, но это не так. Несчастный случай, ничего более», — написал теннисист в социальных сетях.

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