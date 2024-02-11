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Елена Рыбакина — Дарья Касаткина: текстовая трансляция финала турнира в Абу-Даби

Елена Рыбакина — Дарья Касаткина: текстовая трансляция финала турнира в Абу-Даби
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В воскресенье, 11 февраля 2024 года, состоится финальный матч турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В поединке за титул встретятся пятая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) и российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Встреча поставлена вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 16:00 мск, после парного финала. Спортсменки сыграют между собой в пятый раз. Счёт личных встреч равный — 2-2. Касаткина одержала победу в Остраве (Чехия) в 2020 году и в Сан-Хосе (США) в 2022-м. Рыбакина побеждала в 2021 году в Абу-Даби и в канадском Монреале в прошлом году.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина — Дарья Касаткина.

Абу-Даби. Финал
11 февраля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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