Елена Рыбакина — Дарья Касаткина: текстовая трансляция финала турнира в Абу-Даби

В воскресенье, 11 февраля 2024 года, состоится финальный матч турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В поединке за титул встретятся пятая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) и российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Встреча поставлена вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 16:00 мск, после парного финала. Спортсменки сыграют между собой в пятый раз. Счёт личных встреч равный — 2-2. Касаткина одержала победу в Остраве (Чехия) в 2020 году и в Сан-Хосе (США) в 2022-м. Рыбакина побеждала в 2021 году в Абу-Даби и в канадском Монреале в прошлом году.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина — Дарья Касаткина.