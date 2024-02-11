Елена Рыбакина — Дарья Касаткина: текстовая трансляция финала турнира в Абу-Даби
Поделиться
В воскресенье, 11 февраля 2024 года, состоится финальный матч турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В поединке за титул встретятся пятая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) и российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Встреча поставлена вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 16:00 мск, после парного финала. Спортсменки сыграют между собой в пятый раз. Счёт личных встреч равный — 2-2. Касаткина одержала победу в Остраве (Чехия) в 2020 году и в Сан-Хосе (США) в 2022-м. Рыбакина побеждала в 2021 году в Абу-Даби и в канадском Монреале в прошлом году.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина — Дарья Касаткина.
Комментарии
- 11 февраля 2024
-
14:30
-
12:55
-
12:40
-
12:30
-
12:02
-
10:55
-
10:40
-
04:21
-
03:05
-
00:07
- 10 февраля 2024
-
23:20
-
22:57
-
22:45
-
22:30
-
22:28
-
22:03
-
22:00
-
20:55
-
20:28
-
20:03
-
19:19
-
19:09
-
17:49
-
17:30
-
17:08
-
15:49
-
06:24
- 9 февраля 2024
-
23:08
-
22:00
-
21:10
-
20:09
-
19:24
-
19:11
-
17:46
-
17:25
Партнерский контент