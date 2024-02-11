Рыбакина — о победе над Касаткиной: может быть, мы снова сыграем в финале в Дохе

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, пятая ракетка мира, одержавшая победу на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби, поделилась впечатлениями от финального матча. В решающей встрече она обыграла российскую теннисистку Дарью Касаткину, занимающую 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации со счётом 6:1, 6:4.

«Поздравляю Дарью и её команду с блестящей неделей. Она была трудной, особенно последние матчи. Завтра я уже играю в Дохе, поэтому надеюсь, что мы сможем восстановиться и хорошо выступить. Может быть, мы снова сыграем в финале», — сказала Рыбакина в послематчевом интервью.

В понедельник, 12 февраля, Касаткина сыграет матч первого круга турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), где она должна встретиться с 46-й ракеткой мира из России Анастасией Павлюченковой.