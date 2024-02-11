«В финале мне не хватило сил». Касаткина — о выступлении на турнире в Абу-Даби

Российская теннисистка, 14-я ракетка мира Дарья Касаткина подвела итог своему выступлению на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В финальном мачте она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

«Это была хорошая неделя для меня, но в финале мне не хватило сил. Чтобы обыграть такую сильную соперницу, как Елена, нужно находиться в своей лучшей форме. К сожалению, турнир завершился для меня так, но в целом есть и немало позитивных вещей. Конечно, очень обидно проигрывать в финале, но сильно расстраиваться не стоит», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.

Отметим, что Дарья Касаткина является победительницей семи турниров WTA. Елена Рыбакина выигрывала в турнирах WTA шесть раз.