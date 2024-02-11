Определился первый соперник Рублёва на турнире ATP-500 в Роттердаме

В матче первого круга хардового турнира категории ATP-500, который пройдёт в Роттердаме, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Бельгии, 24-летним Зизу Бергсом (133-й в рейтинге ATP). Встреча теннисистов состоится во вторник, 13 февраля. Матч запланирован на 12:00 мск.

Рублёв будет посеян под вторым номером. Первый номер посева на турнире получил прошлогодний финалист Янник Синнер, который в первом раунде встретится с Ботиком ван де Зандсхулпом.

Напомним, сегодня, 11 февраля, Рублёв одержал победу на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown (UTS), проходившем в Осло (Норвегия). В финале соревнований спортсмен обыграл 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора. Встреча спортсменов завершилась со счётом 14:16, 17:10, 16:13, 20:12.