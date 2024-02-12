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«Будущее обещает быть интересным». Синнер — о начале новой эпохи в мужском теннисе

«Будущее обещает быть интересным». Синнер — о начале новой эпохи в мужском теннисе
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Итальянский теннисист Янник Синнер, четвёртая ракетка мира, порассуждал о начале новой эпохи в мужском теннисе.

«Тяжело сказать, потому что в туре много отличных теннисистов. Невозможно предсказать будущее. Сразу несколько молодых теннисистов играют на высоком уровне, ещё есть Даниил Медведев и Саша Зверев. Да, мы с Карлосом Алькарасом и Хольгером Руне самые молодые. Наша игра отличается, у нас разные характеры. И это замечательно, что мы не одинаковые. Будущее обещает быть интересным», — приводит слова Синнера Marca.

Напомним, Синнер стал победителем Australian Open — 2024 в мужском одиночном разряде. В финале соревнований в Мельбурне итальянец одержал победу над третьей ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым.

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