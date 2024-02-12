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Томми Пол стал победителем турнира в Далласе

Томми Пол стал победителем турнира в Далласе
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Американский теннисист Томми Пол стал победителем турнира в Далласе. В решающем матче турнира он обыграл соотечественника Маркоса Гирона со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.

Даллас. Финал
11 февраля 2024, воскресенье. 22:10 МСК
Маркос Гирон
67
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		7 3
7 7 		5 6
         
Томми Пол
15
США
Томми Пол
Т. Пол

Продолжительность встречи составила 2 часа 34 минуты. За это время Пол сделал семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов.

На счету Гирона один эйс, три двойных ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из шести.

За победу в турнире Пол получит $ 114 тыс. и 250 рейтинговых очков. Гирон, в свою очередь, получит 165 рейтинговых очков и $ 67 тыс. призовых.

Таким образом, Пол завоевал свой второе титул в карьеру в ATP. Свой первой титул он завоевал в 2021 году, став победителем турнира в Стокгольме.

Турнирная сетка турнира в Далласе
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