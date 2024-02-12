Томми Пол стал победителем турнира в Далласе

Американский теннисист Томми Пол стал победителем турнира в Далласе. В решающем матче турнира он обыграл соотечественника Маркоса Гирона со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 34 минуты. За это время Пол сделал семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов.

На счету Гирона один эйс, три двойных ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из шести.

За победу в турнире Пол получит $ 114 тыс. и 250 рейтинговых очков. Гирон, в свою очередь, получит 165 рейтинговых очков и $ 67 тыс. призовых.

Таким образом, Пол завоевал свой второе титул в карьеру в ATP. Свой первой титул он завоевал в 2021 году, став победителем турнира в Стокгольме.