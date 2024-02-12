Томми Пол стал победителем турнира в Далласе
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Американский теннисист Томми Пол стал победителем турнира в Далласе. В решающем матче турнира он обыграл соотечественника Маркоса Гирона со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.
Даллас. Финал
11 февраля 2024, воскресенье. 22:10 МСК
67
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|7
|3
|
|5
|6
15
Томми Пол
Т. Пол
Продолжительность встречи составила 2 часа 34 минуты. За это время Пол сделал семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов.
На счету Гирона один эйс, три двойных ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из шести.
За победу в турнире Пол получит $ 114 тыс. и 250 рейтинговых очков. Гирон, в свою очередь, получит 165 рейтинговых очков и $ 67 тыс. призовых.
Таким образом, Пол завоевал свой второе титул в карьеру в ATP. Свой первой титул он завоевал в 2021 году, став победителем турнира в Стокгольме.
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