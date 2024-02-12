Дардери выиграл свой первый титул ATP и установил яркое достижение

Итальянский теннисист Лучано Дардери стал победителем турнира в Кордове. В решающем матче турнира он обыграл аргентинца Факундо Багниса со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 часа 25 минут. За это время Дардери сделал восемь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Багниса один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнта из двух.

За победу в турнире Дардери получит $ 85 тыс. и 250 рейтинговых очков. Багнис, в свою очередь, получит 165 рейтинговых очков и $ 49 тыс. призовых.

Таким образом, Дардери выиграл первый титул ATP. Также сообщается, что Дардери стал первым игроком за 20 лет, выигравшим сет 6:0 или 6:1 во всех пяти раундах ATP-турнира.