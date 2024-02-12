Дардери выиграл свой первый титул ATP и установил яркое достижение
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Итальянский теннисист Лучано Дардери стал победителем турнира в Кордове. В решающем матче турнира он обыграл аргентинца Факундо Багниса со счётом 6:1, 6:4.
Кордова. Финал
12 февраля 2024, понедельник. 01:10 МСК
207
Факундо Багнис
Ф. Багнис
Окончен
0 : 2
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Лучано Дардери
Л. Дардери
Продолжительность встречи составила 1 часа 25 минут. За это время Дардери сделал восемь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Багниса один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнта из двух.
За победу в турнире Дардери получит $ 85 тыс. и 250 рейтинговых очков. Багнис, в свою очередь, получит 165 рейтинговых очков и $ 49 тыс. призовых.
Таким образом, Дардери выиграл первый титул ATP. Также сообщается, что Дардери стал первым игроком за 20 лет, выигравшим сет 6:0 или 6:1 во всех пяти раундах ATP-турнира.
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