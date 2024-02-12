Свёнтек: в прошлом сезоне поняла, что нет смысла думать о защите титулов и очков

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о защите титула на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

«В прошлом сезоне я поняла, что нет смысла думать о защите титулов и очков, потому что каждый следующий турнир — это новая глава, новая история. Я планирую делать шаг за шагом и думать о том, что произошло в прошлом сезоне или два сезона назад, потому что сейчас другой этап моей жизни. Мой теннис тоже изменился. Я не особо об этом задумываюсь. Конечно, было бы здорово хорошо сыграть в Дохе, но я уже поняла, что ожидать многого не стоит, потому что тогда можно сильно разочароваться или удивиться. Я стараюсь идти постепенно», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Во втором круге турнира в Дохе Свёнтек сыграет с представительницей Румынии Сораной Кырстей.