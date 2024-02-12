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Соперница Потаповой Крейчикова снялась с турнира в Дохе, россиянка сыграет с Тревизан

Соперница Потаповой Крейчикова снялась с турнира в Дохе, россиянка сыграет с Тревизан
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Российская теннисистка, 34-я ракетка мира Анастасия Потапова в первом круге хардового турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар) сыграет с итальянской спортсменкой Мартиной Тревизан.

Изначально соперницей россиянки должна была стать Барбора Крейчикова, но чешская теннисистка снялась с турнира, а её место заняла лаки-лузер Тревизан. 30-летняя итальянка занимает 58-ю строчку в рейтинге WTA.

Спортсменки провели между собой одну встречу. В 2019 году в матче Кубка Федерации между сборными Италии и России Потапова в трёх сетах обыграла Тревизан (2:6, 6:3, 6:1).

Напомним, соревнования в Дохе продлятся до 17 февраля. Действующей чемпионкой турнира в Катаре является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

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