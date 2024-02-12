Томми Пол: не ставлю перед собой цель стать лучшим американцем в рейтинге

14-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол заявил, что не ставит перед собой цель стать лучшим американцем в рейтинге ATP.

«Думаю, мы все следим за своим рейтингом и за тем, кто из американцев стоит выше. Но для всех нас цель — выигрывать турниры и попасть в топ-10, топ-5 или завоёвывать крупные трофеи.

Но вообще это моя цель, не буду говорить за всех. Для меня важнее не опередить Бена Шелтона или Тиафо в рейтинге, а быть в топе, играть с этими парнями в финалах крупнейших турниров. Это самое главное для меня», — приводит слова Пола The Tennis Letter со ссылкой на Dallas Press.

Напомним, сегодня, 12 февраля, Томми Пол обыграл соотечественника Маркоса Гирона, занимающего 67-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:3 в финале турнира в Далласе. За победу на соревнованиях Пол получил 250 рейтинговых очков и $ 114,970 призовых. Это второй титул на уровне ATP в карьере 26-летнего американца.