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Павлюченкова является лидером по числу выступлений на турнирах WTA-1000, Азаренко идёт 4-й

Павлюченкова является лидером по числу выступлений на турнирах WTA-1000, Азаренко идёт 4-й
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Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова является лидером WTA-тура по числу выступлений на турнирах категории WTA-1000.

Напомним, данная категория была введена в женском теннисе в 2009 году.

С тех пор Павлюченкова выступила на крупнейших соревнованиях WTA 105 раз.

Лидеры женского тура по числу выступлений на турнирах WTA-1000:

Анастасия Павлюченкова (Россия) – 105 раз;
Петра Квитова (Чехия) – 103;
Каролина Возняцки (Дания) – 93;
Виктория Азаренко (Беларусь) – 89;
Анжелика Кербер (Германия) – 88.

При этом стоит отметить, что в активе Павлюченковой пока нет титулов на уровне WTA-1000. В активе 32-летней Анастасии 12 выигранных турниров на уровне WTA.

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