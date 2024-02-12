Павлюченкова является лидером по числу выступлений на турнирах WTA-1000, Азаренко идёт 4-й

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова является лидером WTA-тура по числу выступлений на турнирах категории WTA-1000.
Напомним, данная категория была введена в женском теннисе в 2009 году.
С тех пор Павлюченкова выступила на крупнейших соревнованиях WTA 105 раз.
Лидеры женского тура по числу выступлений на турнирах WTA-1000:
Анастасия Павлюченкова (Россия) – 105 раз;
Петра Квитова (Чехия) – 103;
Каролина Возняцки (Дания) – 93;
Виктория Азаренко (Беларусь) – 89;
Анжелика Кербер (Германия) – 88.
При этом стоит отметить, что в активе Павлюченковой пока нет титулов на уровне WTA-1000. В активе 32-летней Анастасии 12 выигранных турниров на уровне WTA.