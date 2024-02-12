Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Супруга Медведева опубликовала забавные фото Даниила в честь его дня рождения

Супруга Медведева опубликовала забавные фото Даниила в честь его дня рождения
Аудио-версия:
Комментарии

Дарья Медведева, супруга чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, опубликовала в социальных сетях трогательные фото мужа в честь его дня рождения. Напомним, 11 февраля Даниилу исполнилось 28 лет.

Даниил и Дарья в 2022 году впервые стали родителями. 14 октября у них родилась дочка, которую назвали Алисой.

«С днём рождения», — подписала фото Дарья, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Дарьи Медведевой

Фото: из личного архива Дарьи Медведевой

Фото: из личного архива Дарьи Медведевой

Фото: из личного архива Дарьи Медведевой

28-летний Медведев — один из самых титулованных российских теннисистов. Даниил — бывшая первая ракетка мира, пятикратный финалист турниров «Большого шлема» (три финала в Австралии и два — в Нью-Йорке), чемпион 20 турниров ATP (вместе с US Open и Итоговым чемпионатом ATP). Причём все свои титулы Медведев завоевал на разных соревнованиях.

Материалы по теме
Медведеву — 28 лет! Кто окружает, любит и поддерживает Даниила в этот день рождения?
Медведеву — 28 лет! Кто окружает, любит и поддерживает Даниила в этот день рождения?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android