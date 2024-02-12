Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков: Синнер выкинет Медведева из тройки в ближайшее время. И это заслуженно

Чесноков: Синнер выкинет Медведева из тройки в ближайшее время. И это заслуженно
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказал мнение, что новоиспечённый чемпион Australian Open итальянец Янник Синнер опередит победителя US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в рейтинге ATP. В данный момент Медведев является третьей ракеткой мира, Синнер идёт четвёртым.

«Я думаю, в ближайшее время Синнер выкинет Медведева из тройки. В прошлом году Медведев выдал потрясающую серию из пяти финалов подряд, где одержал четыре победы, ему практически негде набирать очки. Причём Синнеру можно вообще нигде не играть, а просто ждать осечки Медведева.

Надо отметить, что это будет абсолютно заслуженно. Синнер сейчас превратился в Джоковича. Он фантастически играет, никому не проигрывает, у него есть всё, чтобы стать не только третьим в мире, но и вообще первым», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Материалы по теме
«Вы хотите убить нас?» Сезон только начался, а теннисисты уже бунтуют и требуют перемен
«Вы хотите убить нас?» Сезон только начался, а теннисисты уже бунтуют и требуют перемен
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android