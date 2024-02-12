«Сейчас мне нравится, что моё тело неидеально». Серена Уильямс показала фото в купальнике

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала в социальных сетях фото в купальнике и с младшей дочкой Адирой Ривер.

Напомним, Серена во второй раз стала мамой в августе 2023 года. В своём посте американка рассказала, как относится к изменениям своего тела после беременности.

«Любить себя очень важно. На разных этапах моей жизни мне приходится напоминать себе об этой важности. Прямо сейчас мне нравится, что моё тело неидеально. Мне нравится, что я пахну грудным молоком.

Фото: из личного архива Серены Уильямс

Люблю знакомиться с новой версией своего тела. Да, это изменения, но эта перемена стоила того. Начните эту неделю, зная, что вас любят и это начинается с вас. Ну ладно, сейчас я собираюсь пойти в зал», — подписала фото Серена.