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Милош Раонич вышел во второй круг турнира в Роттердаме, где может встретиться с Бубликом

Милош Раонич вышел во второй круг турнира в Роттердаме, где может встретиться с Бубликом
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Финалист Уимблдона 2016 года, бывшая третья ракетка мира, 33-летний канадский теннисист Милош Раонич вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В стартовом матче Раонич, в данный момент занимающий 309-е место в рейтинге ATP, со счётом 7:6 (7:5), 6:4 обыграл 141-ю ракетку мира из Нидерландов Йеспера де Йонга (WC). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 43 минуты.

Роттердам. 1-й круг
12 февраля 2024, понедельник. 18:25 МСК
Милош Раонич
309
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Йеспер де Йонг
141
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг

Раонич 20 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми. На счету де Йонга семь эйсов, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Раонича в Роттердаме станет победитель матча Борна Чорич (Хорватия) — Александр Бублик (Казахстан, 8).

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