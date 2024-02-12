Милош Раонич вышел во второй круг турнира в Роттердаме, где может встретиться с Бубликом

Финалист Уимблдона 2016 года, бывшая третья ракетка мира, 33-летний канадский теннисист Милош Раонич вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В стартовом матче Раонич, в данный момент занимающий 309-е место в рейтинге ATP, со счётом 7:6 (7:5), 6:4 обыграл 141-ю ракетку мира из Нидерландов Йеспера де Йонга (WC). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 43 минуты.

Раонич 20 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми. На счету де Йонга семь эйсов, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Раонича в Роттердаме станет победитель матча Борна Чорич (Хорватия) — Александр Бублик (Казахстан, 8).