Вавринка сравнил стили игры Надаля, Федерера и Джоковича

Победитель трёх турниров «Большого шлема», действующая 60-я ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка сравнил стили игры теннисистов из «Большой тройки».

«Я думаю, у них разный стиль игры. Рафа — левша, матчи с ним всегда получаются очень тяжёлыми, энергозатратными. Против него тяжело играть и физически, и психологически.

Роджер — более быстрый теннисист, который заставляет вас чувствовать себя некомфортно на корте, а Новак — просто идеальный игрок. У меня были шансы на победу во многих матчах, однако я часто проигрывал всем троим.

Но я всегда расценивал это как возможность сыграть против лучших игроков в истории тенниса. Даже если я им проигрывал, это был определённый вызов. Играть против таких игроков — это нечто особенное», – приводит слова Вавринки портал Tennis365.

Отметим, у Вавринки отрицательное соотношение побед и поражений со всеми игроками из «Большой тройки»: 6-21 против Джоковича, 3-19 против Надаля, 3-23 против Федерера.