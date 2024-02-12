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Ига Свёнтек разгромила Кырстю в матче второго круга турнира WTA-1000 в Дохе

Ига Свёнтек разгромила Кырстю в матче второго круга турнира WTA-1000 в Дохе
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В матче 1/16 финала она обыграла румынку Сорану Кырстю, занимающую 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч, продолжавшийся 1 час 2 минуты, завершился разгромной победой Свёнтек в двух сетах — 6:1, 6:1. Свёнтек не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Кырсти один эйс и ни одной двойной ошибки. Румынка не заработала ни одного брейк-пойнта на подаче соперницы.

Доха (ж). 2-й круг
12 февраля 2024, понедельник. 20:20 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Сорана Кырстя
22
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

В следующем раунде Свёнтек сыграет с победительницей противостояния Эрика Андреева (Россия, 106) — Екатерина Александрова (Россия, 19).

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