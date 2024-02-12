Ига Свёнтек разгромила Кырстю в матче второго круга турнира WTA-1000 в Дохе
Поделиться
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).
В матче 1/16 финала она обыграла румынку Сорану Кырстю, занимающую 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч, продолжавшийся 1 час 2 минуты, завершился разгромной победой Свёнтек в двух сетах — 6:1, 6:1. Свёнтек не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Кырсти один эйс и ни одной двойной ошибки. Румынка не заработала ни одного брейк-пойнта на подаче соперницы.
Доха (ж). 2-й круг
12 февраля 2024, понедельник. 20:20 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
22
Сорана Кырстя
С. Кырстя
В следующем раунде Свёнтек сыграет с победительницей противостояния Эрика Андреева (Россия, 106) — Екатерина Александрова (Россия, 19).
Комментарии
- 12 февраля 2024
-
22:17
-
22:06
-
22:00
-
22:00
-
21:47
-
21:45
-
21:27
-
21:00
-
20:57
-
20:35
-
20:25
-
20:13
-
20:11
-
19:54
-
19:38
-
19:36
-
19:16
-
18:48
-
18:32
-
18:25
-
18:19
-
17:32
-
17:21
-
15:59
-
14:47
-
12:29
-
10:40
-
08:41
-
04:59
-
03:07
-
01:29
-
00:51
-
00:35
- 11 февраля 2024
-
23:42
-
21:32
Партнерский контент