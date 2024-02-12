Осака: пауза в карьере сделала меня намного более благодарной, век спортсмена короток

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу в первом круге турнира WTA-1000 в Дохе (Катар).

«Я не осознавала, как это трудно, пока не сделала паузу в карьере. Это сделало меня намного более благодарной. Я поняла, что век спортсмена короток. Мне правда нужно ценить каждую минуту на корте.

Сегодня было очень тяжело. Я чувствовала себя очень мотивированной, потому что давно здесь не была. Я была рада увидеть всех здесь. Я заметила много флагов Гаити и Японии на трибунах. Я просто хочу сказать спасибо. Это действительно много для меня значит», — приводит слова японки The Tennis Letter.

Напомним, сегодня, 12 февраля, Осака обыграла француженку Каролин Гарсию, занимающую 21-е место в рейтинге, со счётом 7:5, 6:4.