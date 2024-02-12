Робсон — о Джоковиче: пока он не завершит карьеру, будет фаворитом на каждом турнире

Бывшая британская теннисистка Лора Робсон заявила, что теннисное сообщество слишком эмоционально отнеслось к поражению Новака Джоковича на Australian Open — 2024.

«Люди слишком остро отреагировали на одно поражение Джоковича. В Австралии он дошёл до полуфинала, претендовал на титул, он же не в первом или втором круге проиграл.

Кроме того, поражение ему нанёс Янник Синнер, который сейчас играет просто невероятно. Я совсем не волнуюсь за Новака Джоковича.

Скорее всего, он воспримет это как очередной вызов. Он так долго всё выигрывал, и вдруг Алькарас, Синнер и несколько других игроков начинают бросать ему вызов из недели в неделю.

Я очень рада, что он заявился на «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами, возможно, в этом сезоне он будет играть немного чаще, чем раньше.

Я помню, что он говорил, что ему не нравится долго находиться вдали от семьи. Тем не менее то, что он заявляется на «Мастерсы» — хороший знак. Хотя, возможно, для других игроков это и не очень хороший знак, ведь он всё ещё относится к каждому турниру очень серьёзно.

Посмотрите на список его достижений. Он говорит всем о том, что, пока он не завершит карьеру, он будет фаворитом на каждом турнире», — приводит слова Робсон портал Tennis365.