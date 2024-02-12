Ига Свёнтек оценила уникальное достижение в качестве первой ракетки мира

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек после успешного старта на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар) высказалась о новом карьерном достижении.

Напомним, Свёнтек начала 90-ю неделю в качестве первой ракетки мира. Она лишь 10-я теннисистка в истории, которой удалось добиться столь долгосрочного пребывания на вершине рейтинга.

«Честно говоря, я об этом забываю. Ребята из моей команды напоминают мне, чего я достигла. Иногда я забываю. Это что-то невероятное и сложное для осознания – когда я была помладше, то даже не думала, что такое будет возможно. Я очень счастлива. Буду усердно работать, чтобы хорошо играть и, надеюсь, наслаждаться этим ещё долгое время», — сказала Свёнтек в интервью на корте.