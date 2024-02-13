Антон Дубров рассказал, в чём Соболенко может прибавить в ближайшем будущем

Тренер двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Арины Соболенко Антон Дубров рассказал, в каких компонентах игры белоруска может прибавить в ближайшем будущем.

«Та же подача – она может быть лучше. Везде мы стараемся смотреть на вопрос эффективности любого удара – он всегда может быть действеннее. Это не только руки, но и ноги: подготовка к удару, выход из удара. Это не только движение подачи, но и направление, и вращение. Чем ты лучше владеешь арсеналом, тем лучше понимаешь, что ты можешь дать сопернику – не одно направление, не один удар. Понимаешь, что можешь сделать оба – и ты их контролируешь. И в момент стресса – самого стресса меньше, потому что этот контроль у тебя в руках. Даже под стрессом у тебя больше преимущества. Это всё на тренировках добиваешься. Голова и тело – в связке. Чем ты качественнее работаешь на тренировке, стремишься контролировать свои удары и совершенствовать их, тем сложнее в момент стресса их сломать. Даже под натиском будут попадать как надо.

Но если Арина будет читать интервью, то у неё все удары идеальны! (Смеётся).

Реверс прямо надо научиться делать качественно, она уже его неплохо делает. Мы научились играть между ног – в последних играх достаём мячи и играем. Неплохо. И это тренируется. Это больше разгрузочный вариант, когда ты уже уставший – пару раз поделать. Ты делаешь и ловишь момент: так в Брисбене в последний раз это и получилось. Слайс в движении в защите уже Арина использует намного чаще. Он, безусловно, может быть ещё лучше, чтобы в защите эффективнее можно было уйти в нейтральную позицию. Выходы к сетке 100% могут быть чаще, лучше. Для этого нужно больше работать. Но надо уметь соблюдать баланс: когда ты работаешь над сильными и слабыми сторонами для того, чтобы ты продолжал эффективно выступать за счёт своей игры и в то же время совершенствоваться, не теряя своей силы», – сказал Антон Дубров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.