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Карлос Алькарас: в этом сезоне больше хотел бы выиграть золото Олимпиады, чем ТБШ

Карлос Алькарас: в этом сезоне больше хотел бы выиграть золото Олимпиады, чем ТБШ
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что в этом сезоне больше хотел бы завоевать золото Олимпийских игр, чем победу на турнире «Большого шлема».

«Какой трофей важнее для меня в этом сезоне? Я бы сказал олимпийское золото. Для меня это мечта — привезти олимпийскую медаль домой, в Испанию. Стать олимпийским чемпионом — это одно из величайших событий, которое может произойти с тобой в мире спорта. Если бы мне сказали выбирать между ТБШ и золотом Олимпиады, я выбрал бы второе. Хотя мне бы хотелось выиграть и то, и другое, врать не стану», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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