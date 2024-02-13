Азаренко вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Дохе
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).
В матче 1/16 финала она обыграла китаянку Синьюй Ван, занимающую 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч, продолжавшийся 1 час 41 минуту, завершился победой Азаренко в двух сетах — 7:6 (7:2), 6:2.
Доха (ж). 2-й круг
13 февраля 2024, вторник. 15:40 МСК
41
Синьюй Ван
С. Ван
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
31
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Азаренко выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Синьюй Ван два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
В следующем раунде Виктория Азаренко сыграет с победительницей противостояния Ангелина Калинина (Украина, 30) — Елена Остапенко (Латвия, 11).
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