Синякова сенсационно обыграла Кори Гауфф и вышла в 1/8 финала турнира в Дохе

42-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова сенсационно обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф и вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

Матч 1/16 финала, продолжавшийся 1 час 22 минуты, завершился победой Синяковой в двух сетах — 6:2, 6:4.

Синякова выполнила одну подачу навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Гауфф два эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем раунде Катержина Синякова сыграет с 63-й ракеткой мира американской теннисисткой Даниэль Коллинз, которая в своём матче переиграла Мари Боузкову (Чехия, 35) со счётом 6:4, 7:5.