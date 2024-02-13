Синякова сенсационно обыграла Кори Гауфф и вышла в 1/8 финала турнира в Дохе
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42-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова сенсационно обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф и вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).
Матч 1/16 финала, продолжавшийся 1 час 22 минуты, завершился победой Синяковой в двух сетах — 6:2, 6:4.
Доха (ж). 2-й круг
13 февраля 2024, вторник. 17:40 МСК
42
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|4
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Синякова выполнила одну подачу навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Гауфф два эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
В следующем раунде Катержина Синякова сыграет с 63-й ракеткой мира американской теннисисткой Даниэль Коллинз, которая в своём матче переиграла Мари Боузкову (Чехия, 35) со счётом 6:4, 7:5.
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