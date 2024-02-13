Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синякова сенсационно обыграла Кори Гауфф и вышла в 1/8 финала турнира в Дохе

Синякова сенсационно обыграла Кори Гауфф и вышла в 1/8 финала турнира в Дохе
Комментарии

42-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова сенсационно обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф и вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

Матч 1/16 финала, продолжавшийся 1 час 22 минуты, завершился победой Синяковой в двух сетах — 6:2, 6:4.

Доха (ж). 2-й круг
13 февраля 2024, вторник. 17:40 МСК
Катержина Синякова
42
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Синякова выполнила одну подачу навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Гауфф два эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем раунде Катержина Синякова сыграет с 63-й ракеткой мира американской теннисисткой Даниэль Коллинз, которая в своём матче переиграла Мари Боузкову (Чехия, 35) со счётом 6:4, 7:5.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android