Азаренко рассказала об изменениях в жизни после рождения сына

Белорусская теннисистка и экс-первая ракетка мира в одиночном разряде Виктория Азаренко рассказала, что после рождения сына Лео изменились приоритеты в её жизни.

«Раньше, в юности все мои мечты были только о победе на турнире „Большого шлема“ и первой строчке рейтинга. Я этого добилась. Потом мне хотелось играть, чтобы повторить эти ощущения, но после рождения Лео приоритеты немного изменились. Нужно было найти гармонию, чтобы не чувствовать вину за упущенное время, но при этом продолжать играть в теннис.

Мне кажется, у меня получилось найти гармонию через осознание, что мне хотелось бы, чтобы Лео видел, как много я вкладываю в работу. Для него это лучший пример. Я горжусь, что могу оставаться рядом с ним и продолжать играть. Он видит, чем я занимаюсь, и это очень нас объединяет" — приводит слова Азаренко The Tennis Letter.

Напомним, что теннисистка ушла в декрет в 2016 году и родила сына, после чего у нее был сложный судебный процесс с отцом мальчика. В сезоне 2020 Азаренко вернулась на корт, выиграла турнир в Цинциннати и по мнению WTA была признана «Возвращением года».