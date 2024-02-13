Синнер: я не люблю говорить о рейтинге, сейчас я рад быть четвёртым

Победитель Открытого чемпионата Австралии — 2024, четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о желании стать первой ракеткой мира.

«Я не люблю говорить о рейтинге. Я просто стараюсь получать удовольствие на корте и совершенствоваться как игрок.

Это единственное, что зависит от меня. А что касается всего остального, то нельзя контролировать то, что не поддаётся контролю. Сейчас я рад быть четвёртым. Но, конечно, стать первой ракеткой мира — моя мечта, и я буду работать как можно больше, чтобы добиться этого», — приводит слова Синнера Eurosport.

Отметим, завтра, 14 февраля, Синнер сыграет с Ботиком ван де Зандсхулпом (Нидерланды, 66) в первом круге турнира ATP-500 в Роттердаме.