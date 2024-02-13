Синнер рассказал, как изменилась его карьера после победы на Australian Open — 2024

Итальянский теннисист Янник Синнер, четвёртая ракетка мира, рассказал, что изменилось в его карьере после победы на Australian Open — 2024.

«Соперники стали относиться ко мне более уважительно, но при этом больше узнали о моих слабых сторонах. Мне стоит уделить больше внимания тренировкам. Посмотрим, как я смогу действовать в ситуации, когда все обо мне знают. Большинству соперников теперь нечего терять во встречах со мной. И это что-то новое, потому что теперь они будут испытывать меньше давления», — сказал Синнер в интервью Marca.

Напомним, Синнер стал победителем Australian Open — 2024 в мужском одиночном разряде. В финале соревнований в Мельбурне итальянец одержал победу над третьей ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым.