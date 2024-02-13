Остапенко разгромила Калинину в матче второго круга турнира WTA-1000 в Катаре

11-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко разгромила 30-ю ракетку мира украинскую теннисистку Ангелину Калинину и вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

Матч 1/16 финала, продолжавшийся 55 минут, завершился победой Остапенко в двух сетах — 6:0, 6:3.

Остапенко выполнила шесть подач навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7 заработанных. На счету Калининой ни одного эйса, три двойных ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В следующем раунде Елена Остапенко сыграет с 31-й ракеткой мира белорусской теннисисткой Викторией Азаренко, которая в своём матче переиграла Синьюй Ван (Китай, 41) со счётом 7:6 (7:2), 6:2.