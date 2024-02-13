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Остапенко разгромила Калинину в матче второго круга турнира WTA-1000 в Катаре

Остапенко разгромила Калинину в матче второго круга турнира WTA-1000 в Катаре
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11-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко разгромила 30-ю ракетку мира украинскую теннисистку Ангелину Калинину и вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

Матч 1/16 финала, продолжавшийся 55 минут, завершился победой Остапенко в двух сетах — 6:0, 6:3.

Доха (ж). 2-й круг
13 февраля 2024, вторник. 18:55 МСК
Ангелина Калинина
30
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Елена Остапенко
11
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Остапенко выполнила шесть подач навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7 заработанных. На счету Калининой ни одного эйса, три двойных ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В следующем раунде Елена Остапенко сыграет с 31-й ракеткой мира белорусской теннисисткой Викторией Азаренко, которая в своём матче переиграла Синьюй Ван (Китай, 41) со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

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