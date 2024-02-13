Мыскина: тренерам приходится учиться тому, как принимать агрессию со стороны игрока

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Анастасия Мыскина порассуждала о том, как меняется роль тренера в теннисе и сравнила поведение игроков прошлого и настоящего.

«И в прошлом тренер был разносторонней личностью. А сейчас психология ещё больше выходит на первый план. Тренерам приходится учиться тому, как принимать агрессию со стороны игрока. Раньше нам говорили: “Нельзя показывать свои слабые места и эмоции. Ты должен быть сильным”. Сейчас говорят: “Не сдерживайте себя“. Мы видим больше эмоций по отношению к боксу и чаще это обсуждаем», — сказала Мыскина в эфире «Больше! Лайв».

Напомним, Мыскина — двукратная победительница Кубка Федерации и чемпионка «Ролан Гаррос» 2004 года. На протяжении четырёх лет Мыскина является членом наблюдательного совета хоккейного клуба «Лада».