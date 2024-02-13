Алькарас — о матче, в котором он проиграл под ноль: Антонио, если ты это видишь, ты мудак

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о значении фразы «уехать на велосипеде». Спортсмен вспомнил о своём своём крупном поражении в теннисе.

«Фраза уехать на велосипеде означает два раза проиграть со счётом 0:6, 0:6. Уезжал ли я? От друга из Мурсии, Антонио Лопеса, когда мне было 10 лет… Антонио, если ты это видишь, ты мудак», — приводит слова Алькараса TheTennisLetter.

Напомним, Алькарас выступит на грунтовом турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), который проходит с 12 по 18 февраля. Испанский теннисист является действующим чемпионом этих соревнований. Он начнёт свой путь на турнире в Буэнос-Айресе с матча второго круга. Ранее теннисист заявил, что в этом сезоне больше хотел бы завоевать золото Олимпийских игр.