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«Всегда тяжело играть первый матч». Рыбакина — о победе над китаянкой Линь

«Всегда тяжело играть первый матч». Рыбакина — о победе над китаянкой Линь
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Сегодня, 13 февраля, завершился матч второго раунда турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). На теннисном корте встретились китаянка Чжу Линь и казахстанская теннисистка до 2018 года выступавшая за Россию Елена Рыбакина. Победу в поединке одержала Рыбакина со счётом 6:1, 6:2.

«Я действительно счастлива. Всегда тяжело играть первый матч. У меня не было много времени, чтобы привыкнуть к условиям. На протяжении всего матча я чувствовала себя намного лучше. Очень довольна этой победой и с нетерпением жду следующего матча» — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.

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Напомним, что матч продолжался 59 минут, а в третьем круге Рыбакина встретится с Эммой Наварро из США. Первый круг казахстанская теннисистка пропустила, поэтому матч с Линь был для неё первым на турнире.

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