Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира ATP-500 в Роттердаме

В матче первого круга хардового турнира категории ATP-500, который пройдёт в Роттердаме, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одолел представителя Бельгии, 24-летнего Зизу Бергса (133-й в рейтинге ATP). Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. По ходу матча Рублёв выполнил 3 эйса, реализовал два брейк-пойнта из трёх и допустил две двойные ошибки. На счету Бергса в этой встрече восемь подач навылет, ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх и четыре двойных ошибки.

Напомним, сегодня, 11 февраля, Рублёв одержал победу на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown (UTS), проходившем в Осло (Норвегия). В финале соревнований спортсмен обыграл 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора. Встреча спортсменов завершилась со счётом 14:16, 17:10, 16:13, 20:12.