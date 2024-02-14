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«Морально мне всё ещё 16». Рублёв — о своём состоянии после Australian Open

«Морально мне всё ещё 16». Рублёв — о своём состоянии после Australian Open
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Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил своё моральное состояние. Спортсмен заявил, что ощущает себя 16-летнем ребёнком. Вчера, 13 февраля, Андрей стартовал с победы на турнире категории ATP-500. Он одолел представителя Бельгии, 24-летнего Зизу Бергса (132-й в рейтинге ATP).

«Морально мне всё ещё 16. Я так и чувствую себя ребёнком. Тело спортсмена, но ментально – юниор? Да, да. Именно так!», — сказал Рублёв после матча.

Напомним, 11 февраля, Рублёв одержал победу на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown (UTS), проходившем в Осло (Норвегия). В финале соревнований спортсмен обыграл 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора. Встреча спортсменов завершилась со счётом 14:16, 17:10, 16:13, 20:12.

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