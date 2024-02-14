«Следующая цель — третье место». Синнер — о пути к лидерству в рейтинге ATP

Итальянский теннисист Янник Синнер, четвёртая ракетка мира, рассказал о том, что нужно сделать, чтобы стать лидером рейтинга ATP.
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«Не знаю, смогу ли я стать первой ракеткой мира в этом году. Вообще, я не люблю говорить о рейтинге. Просто стараюсь получать удовольствие на корте и совершенствоваться как теннисист. Это единственное, что находится в моей власти.
Я счастлив быть четвёртым номером. Но моя мечта — стать первой ракеткой в мире. Я буду выкладываться на все сто. Надо идти шаг за шагом. Следующая цель — третье место», — приводит слова Синнера Tennis TV.
На данный момент Синнер занимает четвёртое место в рейтинге ATP, уступая Даниилу Медведеву, Карлосу Алькарасу и Новаку Джоковичу.
Напомним, Синнер стал чемпионом Australian Open — 2024 в мужском одиночном разряде. В финале соревнований в Мельбурне итальянец одержал победу над третьей ракеткой мира, российским теннисистом Даниилом Медведевым в пяти сетах.
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