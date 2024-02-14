Рафаэль Надаль может не сыграть на грядущем турнире в Дохе

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поставил под сомнение своё участие в грядущем турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар).

Напомним, в Дохе Надаль должен был впервые сыграть после того, как травмировался на старте сезона, в Австралии. Соревнования пройдут с 19 по 24 февраля.

«В последние недели я испытывал дискомфорт. Сейчас каждая травма – не только теннисная проблема, но и психологическая. Я точно сыграю в Индиан-Уэллсе, ведь для меня это особенный турнир. Не знаю, сыграю ли я там в последний раз, так что хотелось бы туда приехать.

Я бы хотел сыграть в Дохе, но данное решение приму в последний момент. Я изначально говорил, что моя цель – подойти к грунтовому сезону максимально здоровым. Хочу дать себе возможность насладиться грунтовым сезоном», — приводит слова Надаля The Objective.