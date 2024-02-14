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Наоми Осака вышла в первый за 695 дней четвертьфинал WTA

Наоми Осака вышла в первый за 695 дней четвертьфинал WTA
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака вышла в первый за 695 дней четвертьфинал на уровне WTA.

Это произошло на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В третьем круге соревнований она должна была сразиться с 37-й ракеткой мира из Украины Лесей Цуренко. Однако Леся снялась с поединка ещё до выхода на корт из-за травмы локтя.

Таким образом, Осака впервые с турнира WTA-1000 в Майами (США), на котором сыграла в 2022 году, вышла в четвертьфинальный раунд соревнований WTA-тура. Напомним, Наоми полностью пропустила прошлый сезон, так как впервые стала мамой. 26-летняя японка родила дочь, которую назвали Шай.

За выход в полуфинал турнира в Дохе Осака, попавшая на него по защищённому рейтингу, сразится с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) — Линда Носкова (Чехия).

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