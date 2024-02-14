Бублик на эмоциях выругался по ходу матча с Раоничем на турнире в Роттердаме

23-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог сдержать эмоций по ходу матча второго круга турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
Напомним, Бублик (8) неожиданно проиграл на данный момент 309-й ракетке мира 33-летнему канадцу Милошу Раоничу. Встреча теннисистов продлилась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Раонича.
В середине первого сета, при счёте 3:2 (40:15) Бублик начал ругаться в сторону своего ложа.
«Да *****, матч про****, меня спасёт только то, что он начнёт сейчас в сетку бить или снимется *****, лучше второе», — сказал Бублик.
Отметим, что начало февраля для Бублика получилось весьма успешным — он завоевал титул на турнире в Монпелье.