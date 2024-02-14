Александрова уступила первой ракетке мира Свёнтек в третьем круге в Дохе

Сегодня, 14 февраля, завершился матч первого круга турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). На корте встретились первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши и российская теннисистка Екатерина Александрова. Со счётом 6:1, 6:4 победу одержала Свёнтек
Матч длился 1 час 30 минут. Александрова допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из восьми. Свёнтек выполнила пять подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести (50%).
Напомним, Александровой удавалось обыграть Свёнтек на турнире в Мельбурне в 2021 году. Остальные две личные встречи оставались на счету польки. Теперь Свёнтек предстоит встретиться с Викторией Азаренко или Еленой Остапенко в зависимости от того, кто одержит победу в матче.
Отметим, что польская теннисистка под первым номером посева пропустила первый круг в Дохе, а во втором обыграла румынку Сорану Кырстю.
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