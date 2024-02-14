Рублёв: я люблю Медведева, он дал мне возможность быть дедушкой… Ой, крёстным отцом!

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв поучаствовал в забавной инициативе медиаслужбы ATP. Он снялся в ролике, где теннисисты признавались друг другу в любви в честь 14 февраля, Дня всех влюблённых.
Рублёв решил признаться в любви чемпиону US Open – 2021, третьей ракетке мира Даниилу Медведеву.
«Я люблю Даниила (Медведева), потому что он дал мне возможность и особую роль быть дедушкой… Ой, дедушкой! (смеётся). Крёстным отцом его дочери», — сказал Рублёв.
Видео доступно на YouTube-канале ATP Tour. Права на него принадлежат ATP.
Отметим, что сегодня, 14 февраля, Рублёв сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом во втором круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Феликс Оже-Альяссим во втором круге турнира в Роттердаме.
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