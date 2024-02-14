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Рублёв: я люблю Медведева, он дал мне возможность быть дедушкой… Ой, крёстным отцом!

Рублёв: я люблю Медведева, он дал мне возможность быть дедушкой… Ой, крёстным отцом!
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв поучаствовал в забавной инициативе медиаслужбы ATP. Он снялся в ролике, где теннисисты признавались друг другу в любви в честь 14 февраля, Дня всех влюблённых.

Рублёв решил признаться в любви чемпиону US Open – 2021, третьей ракетке мира Даниилу Медведеву.

«Я люблю Даниила (Медведева), потому что он дал мне возможность и особую роль быть дедушкой… Ой, дедушкой! (смеётся). Крёстным отцом его дочери», — сказал Рублёв.

Видео доступно на YouTube-канале ATP Tour. Права на него принадлежат ATP.

Отметим, что сегодня, 14 февраля, Рублёв сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом во втором круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Феликс Оже-Альяссим во втором круге турнира в Роттердаме.

Роттердам. 2-й круг
14 февраля 2024, среда. 23:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
28
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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