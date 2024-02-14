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«Где бы я не играла, приходят поляки». Свёнтек — о поддержке на трибунах

«Где бы я не играла, приходят поляки». Свёнтек — о поддержке на трибунах
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Первая ракетка мира в одиночном разряде Ига Свёнтек рассказала, что на всех матчах и во всех странах её приходят поддержать польские болельщики и местные жители.

«Когда я приехала в первый раз, меня никто толком не знал. Так что я этого точно не ожидала, с каждым годом всё больше и больше. Я очень благодарна за поддержку. Где бы я не играла, приходят поляки. Это действительно потрясающе. А также фанаты не из Польши, я получаю всё больше и больше поддержки от местных жителей. Очень круто», — приводит слова Свёнтек The Tennis letters.

Напомним, сегодня, 14 февраля, первый номер посева Свёнтек обыграла российскую теннисистку Екатерину Александрову в матче третьего раунда в Дохе (Катар). Для польки это была вторая игра, потому что первый круг теннисистка пропустила.

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