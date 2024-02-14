17-летняя Пакистанская теннисистка скончалась во время юниорского турнира ITF

17-летняя пакистанская теннисистка Зайнаб Али Накви скончалась на юниорском турнире категории ITF-J30 в Исламабаде. Об этом сообщает пресс-служба Пакистанской федерации тенниса.

В понедельник спортсменка перед первым матчем, который должен был пройти уже на следующий день. Вечером её тело без признаков жизни нашла бабушка в гостиничном номере. Накви умерла в больнице, причиной смерти врачи назвали сердечный приступ.

Президент Федерации тенниса Пакистана Айшам Куреши сказал, что в честь пакистанской теннисистки назовут корт, где она должна была начать соревнования. Также её именем будет назван турнир, который состоится в столице Пакистана на следующей неделе.

Отметим, что соревнования турнира на один день были прекращены в знак памяти теннисистки.