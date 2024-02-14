Азаренко вышла в 1/4 финала турнира в Дохе, обыграв Остапенко

Сегодня, 14 февраля, завершился матч третьего раунда турнира WTA-1000 в Дохе (Катар), где на теннисном корте встретились белорусская теннисистка Виктория Азаренко и представительница Латвии Елена Остапенко. Со счётом 6:0, 6:3 победу одержала Азаренко

Матч продолжался 1 час 28 минут. Остапенко допустила восемь двойных ошибок и не смогла реализовать ни одного из пяти брейк-пойнтов. Азаренко же выполнила шесть подач навылет и допустила три двойные ошибки.

Напомним, ранее у соперниц было четыре личные встречи, и все они остались на счету Азаренко.

Теперь Азаренко предстоит встретиться в четвертьфинале с первой ракеткой мира и первым номером посева турнира Игой Свёнтек из Польши. Она в сегодняшнем матче обыграла российскую теннисистку Екатерину Александрову.