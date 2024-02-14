Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Азаренко вышла в 1/4 финала турнира в Дохе, обыграв Остапенко

Азаренко вышла в 1/4 финала турнира в Дохе, обыграв Остапенко
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 февраля, завершился матч третьего раунда турнира WTA-1000 в Дохе (Катар), где на теннисном корте встретились белорусская теннисистка Виктория Азаренко и представительница Латвии Елена Остапенко. Со счётом 6:0, 6:3 победу одержала Азаренко

Матч продолжался 1 час 28 минут. Остапенко допустила восемь двойных ошибок и не смогла реализовать ни одного из пяти брейк-пойнтов. Азаренко же выполнила шесть подач навылет и допустила три двойные ошибки.

Напомним, ранее у соперниц было четыре личные встречи, и все они остались на счету Азаренко.

Теперь Азаренко предстоит встретиться в четвертьфинале с первой ракеткой мира и первым номером посева турнира Игой Свёнтек из Польши. Она в сегодняшнем матче обыграла российскую теннисистку Екатерину Александрову.

Доха (ж). 3-й круг
14 февраля 2024, среда. 21:50 МСК
Виктория Азаренко
31
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Елена Остапенко
11
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android